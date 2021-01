Anklaget for 'dårlig plastikkirurgi': Nu svarer hun tilbage

Fraværet på skuespilleren Eva Mendes sociale medier er blevet godt og grundigt bemærket.

Og derfor er rygterne også begyndt at svirre.

Sidste weekend delte den 46-årige skuespiller et opslag, hvor hun skrev, at hun ville tage en pause fra de sociale medier, efter at hendes datter havde sagt, at hun 'hele tiden var på telefonen'.

Eva Mendes har døtrene Esmeralda Amada på fem og Amada Lee på fire med skuespiller Ryan Gosling.

Parret har to døtre. Foto: Dave Allocca/StarPix/REX

Lørdag var skuespilleren dog igen tilbage på Instagram, hvor hun ønskede en ven tillykke med fødselsdagen.

I kommentarerne skrev en fan efterfølgende, at Eva Mendes nok havde forladt de sociale medier, fordi hun havde fået 'lavet noget arbejde i ansigtet'.

'Hun har fået lavet noget i ansigtet, og hun er ikke glad for det. Hun var smuk uden', lød det i kommentaren.

Men det ville Eva Mendes altså ikke have siddende på sig, så hun svarede på kommentaren.

'Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg svarer på det her men. Jeg lægger mindre op, fordi jeg gerne vil være der for min familie. Mine små børn har brug for mig, og det tager for meget tid at lægge ting op. I forhold til om at få 'lavet noget', så gør jeg det, når jeg har lyst. Men nej, det er ikke grunden. Grunden er, at jeg ikke både kan klare min familie og sociale medier. Så jeg vælger min familie', skrev hun.

En anden bruger roste Mendes for at sætte familien først, og det svarede skuespilleren også på.

'Tak for at forstå det. Nogle mennesker kan sagtens klare det hele, og det er skønt, jeg kan bare ikke. Når vi taler om at klare begge dele, jeg bliver nødt til at gå ind til dem nu. De er i rummet ved siden af, og de er stille. Det er aldrig godt', skrev hun.