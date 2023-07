Anklaget for hykleri: Nu reagerer hun

Jennifer Lopez forklarer, at hun lejlighedsvist nyder en cocktail, selvom hun tidligere har proklameret, at hun ikke rører alkohol

'Hykler'.

Det er noget af det, den 54-årige sanger og skuespiller Jennifer Lopez blev kaldt, da hun lancerede sit eget cocktail-mærke.

Lanceringen gjorde flere af hendes fans rasende, fordi hun tidligere har brystet sig af, at hun ikke drikker alkohol.

Det er ikke meget, man har hørt fra hende, siden kritikken haglede ned over hende. Men nu reagerer J-Lo på sin Instagram-profil.

- Ved du hvad: Jeg ved, at mange mennesker har talt om, at 'åh hun drikker ikke engang, hvad laver hun med en cocktail?'. Og for at fortælle sandheden, så nej, jeg har ikke drukket i lang tid, siger hun i en story og fortsætter:

- Men jeg nyder lejlighedsvist en cocktail. Jeg drikker ansvarligt. Jeg drikker ikke for at blive 'shitfaced'.

Her er det reklameopslag, som Jennifer Lopez i sin tid lagde op på Instagram.

Fans var rasende

Der blev ikke lagt skjul på i kommentarsporet, at folk var ganske skuffede over beslutningen om at promovere en drik bestående af alkohol.

'Det her er superskuffende i forhold til, at hun ikke drikker og er gift med en tidligere alkoholiker. Hvad med om vi i stedet støttede små forretningsdrivende i stedet for kendisser, der klasker deres navn på alt muligt for at tjene flere penge', skrev en.

'Vent - du drikker jo ikke? Hvorfor laver du ikke en alkoholfri drink? Det ville virke autentisk - modsat det her. Så skuffet', lød det fra en anden.

'Jeg er skuffet over, at du promoverer en alkoholisk drik, når din mand har seriøse udfordringer med sit alkoholmisbrug. Og som jeg forstår det, drikker du heller ikke selv. Hvorfor laver du ikke noget alkoholfrit?', skrev en tredje med henvisning til Jennifer Lopez' mand, skuespiller Ben Affleck, der i mange år har været åben om sin lange kamp med alkoholmisbrug.

