Anklaget for photoshop igen: - Det er trist

Realityprofilen Kim Kardashian anklages igen for at have fiflet lidt med billederne på sin Instagram. Det har affødt reaktioner i kommentarsporet

I et opslag på Instagram deler realitydeltageren Kim Kardashian gladelig ud af sit outfit og sin krop.

Men det er ikke alle, der køber, at det er det helt originale billede.

På en Instagram-profil kaldet 'Problematic Fame' med mere end 352.000 følgere samt mediet Reddit mener man, at realitystjernen har redigeret både kæbe og talje.

Ifølge profilerne er det muligt at finde det originale billede, hvorfor 'det er virkelig nemt at sammenligne billederne'.

Profilen har desuden tagget realitystjernen, men der er ikke kommet nogen reaktioner på, hvorvidt påstanden er sand eller falsk.

Gang i kommentarsporet

Anklagen om brug af photoshop har fået flere til tasterne.

'Tænk at bruge så mange penge på operationer, så mange diæter og så meget tid i fitness - og STADIG ikke være tilfreds med sig selv,' er der blandt andet en, der ytrer.

Annonce:

En anden skriver: 'Det er trist, fordi hun har virkelig ikke brug for at gøre det her.'

'Det er ikke nødvendigt, det her,' er der en anden, der mener.

Endnu en gang

Og det er ikke første gang, at realitystjernen mistænkes for at have fiflet lidt for meget billederne.

I et reklameopslag for en undertøjskollektion viste stjernen i sin tid kroppen frem. Og det fik Reddit til at eksplodere.

'Hvem er det', spurgte en bruger, mens en anden også undrede sig: 'Er det Kim?'.

'Jeg genkender overhovedet ikke Kim her', skrev en tredje.

'Det er, fordi hendes hoved er så dårligt photoshoppet', svarede en fjerde.

Og sådan fortsatte brugerne med at insinuere, at Kim Kardashian redigerer sine billeder kraftigt, inden hun lægger dem ud.

'Nyt produkt. Nyt ansigt. Hver nye udgivelse byder også på en ny Kim.'