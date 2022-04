Anklaget for sexchat med mindreårig: Nu reagerer han

'Game of Thrones'-skuespilleren Joseph Gatt mener, at beskyldningerne mod ham er rædselsvækkende, usande, forkerte og hensynsløse

Ekstra Bladet skrev tidligere i dag, at 'Game of Thrones'-skuespilleren Joseph Gatt blev anholdt 6. april, fordi politiet havde fået et tip om, at den engelske skuespiller, der er bosat i USA, angiveligt havde sexchattet med en mindreårig i en anden stat.

Derfor ransagede de hans hjem, og han blev efterfølgende anholdt, da han i forvejen var eftersøgt for at søge seksuel kontakt med en mindreårig.

Den 50-årige blev kort efter løsladt, da han betalte kaution på 5000 dollars - 35.000 kroner - og politiet er nu ved at undersøge, om der er flere ofre. Derfor har de delt et billede af skuespilleren, og de opfordrer mindreårige, der har chattet med ham, til at stå frem.

Forkert og hensynsløst

Selv mener Joseph Gatt, der spillede rollen som Thenn Warg i tre afsnit af 'Game of Thrones' og derudover er kendt fra bl.a. 'Banshee', 'Thor', 'Star Trek Into The Darkness' og 'True Detective', at der er tale om ondsindede løgne.

Det skriver han på sin twitterprofil, beretter Newsweek.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

'Jeg vil selvfølgelig adressere de helt rædselsvækkende og fuldstændig usande påstande, der for nylig er rettet mod mig. De er 100 procent kategorisk forkerte og hensynsløse. Jeg samarbejder fuldt ud med politiet og LAPD for at komme til bunds i dette. Jeg ser frem til at rense mit gode navn. Tak til alle mine venner og støtter, som ved, at dette er usandt og forstår, at jeg af juridiske årsager ikke kan kommentere yderligere på sociale medier', skriver han blandt andet.

Partneren forsvarer

Joseph Gatts partner, Mercy Malick, har ligeledes postet skuespillerens udtalelse på sin instagramkonto:

'Så meget kærlighed til alle, der allerede har rakt ud for at støtte Joe og mig selv. De, der kender os, ved selvfølgelig, at beskyldningerne mod ham er mere end sindssyge'.