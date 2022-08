Anklaget for snyd med billede: 'Hvem er det?'

I et reklame-opslag for sin kommende undertøjskollektion, viser realitystjernen Kim Kardashian sin krop frem.

'Gør dig klar til at få alles opmærksomhed i vores nye serie af undertøj i superblød silke og luksuriøs satin, der omslutter dine kurver', lød teksten til billedet af Kim Kardashian i et lyseblåt sæt fra kollektionen.

Men kritiske brugere på Reddit har mistænkt stjernen for at fifle lidt rigeligt med billedet.

'Hvem er det?', spurgte en bruger, mens en anden også undrede sig: 'Er det kim?'.

'Jeg genkender overhovedet ikke Kim her', skrev en tredje.

'Det er fordi, hendes hoved er så dårligt photoshoppet', svarede en fjerde.

Og sådan fortsatte brugerne med at insinuere, at Kim Kardashian redigerer sine billeder kraftigt, inden hun lægger dem ud.

'Nyt produkt. Nyt ansigt. Hver nye udgivelse byder også på en ny Kim.'

Tabte sig for at passe kjole

Kim Kardashian har da også været kendt for at gå op i sit ydre i al den tid, hun har været et kendt ansigt.

Som forberedelse til dette års Met Gala måtte Kim Kardashian eksempelvis tabe sig lige omkring syv kilo for at kunne passe Marilyn Monroes famøse gamle kjole, som hun bar på den røde løber.

Og det er måske det vægttab, som hun nu er mistænkt for at fortsætte.

For at kunne skrue sig ned i kjolen måtte Kim Kardashian undgå sukker og kalorier i en måned op til gallaen, ligesom hun også kunne fortælle, at det tog 14 timer at farve hendes naturlige mørke hår for at få den blonde farve, som fuldendte Marylin Monroe-looket.

I et interview med The New York Times tidligere på sommeren indrømmede Kardashian også, at hun er klar på at prøve 'hvad som helst' for at forblive ung.

- Hvis du fortalte mig, at det ville gøre mig yngre at spise en lort hver eneste dag. Så ville jeg måske nok gøre det, jokede hun

