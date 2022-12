Anklaget for voldtægt af autist

På et pressemøde torsdag anklagede Shannon Ruth Backstreet Boys-medlemmet Nick Carter for at have voldtaget hende, da hun var 17 år i 2001.

- De sidste 21 år har været fyldt med smerte, forvirring, frustrationer, skam og selvskade, der er det direkte resultat af, at Nick Carter voldtog mig, siger den i dag 39-årige Shannon Ruth på et pressemøde i følge mediet PageSix.

- Selvom jeg er autist og lider af cerebral parese, så tror jeg ikke, at der er noget, der har påvirket mig mere end det, Nick Carter gjorde mod mig.

Hun forklarer på pressemødet, at hun var afventende i forhold til at tale om hændelsen, fordi hun frygtede at komme i fængsel, hvis hun fortalte noget om, hvad der angiveligt var sket for hende.

I dag begrunder hun dog sin motivation for at råbe op med, at hun vil stoppe Nick Carter i at 'angribe flere teenagere og kvinder og holde ham ansvarlig for hans handlinger'.

Annonce:

- Nick Carter er ikke undskyldt for sine kriminelle handlinger, bare fordi han er en kendis, konkluderede Shannon Ruth, der blev bakket op af sin advokat, Mark J. Boskovich, der også optrådte på pressemødet, og som fortalte, at der er tre andre kvinder, der er en del af søgsmålet.

- Nick Carter har en lang historik med overgreb mod kvinder, forklarede advokaten og tilføjede, at musikbranchen har en 'tradition for at kigge den anden vej'.

Backstreet Boys blev dannet i 1993 af Lou Pearlman, der senere også stod bag NSYNC. De debuterede med albummet 'Backstreet Boys' i 1996. Foto: Jordan Strauss/ritzau Scanpix

Afviser alt

Sangeren selv afviser pure, at historien skulle have noget på sig.

I en udtalelse, som PageSix refererer, nægter 42-årige Nick Carter sig skyldig i anklagerne om voldtægt.

'Denne påstand om en hændelse, der angiveligt fandt sted for mere end 20 år siden, er ikke kun juridisk værdiløs, men også fuldstændig usand', lyder det fra Backstreet Boys-medlemmets advokat, Michael Holtz.

Han mener, at Shannon Ruth er blevet overtalt af sin advokat til at fremsætte voldtægtsanklagerne.

Annonce:

'Desværre er fru Ruth i flere år blevet manipuleret til at fremsætte falske påstande om Nick, og disse påstande har ændret sig gentagne gange og væsentligt over tid. Ingen bør lade sig narre af et pressestunt orkestreret af en opportunistisk advokat – der er intet i denne påstand, og vi er ikke i tvivl om, at domstolene også indser det hurtigt'.

Lillebror døde tidligere på året

Anklagerne kommer i kølvandet på et efterår for Nick Carter, der blandt andet har budt på hans lillebrors pludselige død.

Den 34-årige sanger og tidligere barnestjerne Aaron Carter blev i begyndelsen af november fundet død.

Ifølge det amerikanske medie TMZ blev Carter fundet død i sit hus i Lancaster, Californien. Og til mediet fortæller flere kilder, at han blev fundet i sit badekar.

Nick Carter med lillebror Aaron Carter på den røde løber i 2006. foto: Matt Sayles/AP

Politiet bekræfter over for TMZ, at de modtog en anmeldelse om, at en mand var druknet i et badekar på adressen, men de har ikke endeligt bekræftet identiteten.

Drabsefterforskere blev ifølge mediet sendt ud til adressen, men der er angiveligt ikke fundet nogen tegn på, at der skulle være sket en forbrydelse.

Blot ti år gammel udgav Aaron Carter sin første single, og i de følgende år blev han en kendt barnestjerne.

Annonce:

Han medvirkede i diverse ungdomsserier og turnerede med verdensstjerner som Britney Spears. Senere sprang han ud som rapper.