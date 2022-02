Anklaget i Epstein-sag fundet død i fængslet

Den franske model-agent Jean-Luc Brunel er død i det fængsel, han har siddet i, siden han blev dømt for at have hjulpet milliardæren Jeffrey Epstein med at bedrive menneskehandel og prostitution af mindreårige

Den franske model-agent Jean-Luc Brunel er død, 76 år gammel.

Han døde ved selvmord i sin celle i fængslet, præcis som milliardæren Jeffrey Epstein, som han blev dømt for at have været i ledtog med.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Daily Mail og Independent.

Jean-Luc Brunel blev fundet død lørdag morgen i sin celle, blot få dage efter den britiske prins Andrew indgik et forlig med Virginia Roberts Giuffre. Hun er en af de kvinder, der førte sag mod Jeffrey Epstein.

Hun beskyldte desuden den franske model-agent for at have skaffet et hav af kvinder til Jeffrey Epsteins sex-ring, der involverede menneskehandel og prostitution af mindreårige.

Jean-Luc Brunel blev fundet i sin celle i Le Sante fængslet i Paris. Foto: JOEL SAGET/Ritzau Scanpix

Jean-Luc Brunel blev anholdt i december 2020 og sigtet for voldtægt, blufærdighedskrænkelse, menneskehandel, seksuelle overgreb mod mindreårige og deltagelse i en kriminel sammensværgelse.

Virginia Roberts Giuffre har blandt andet fortalt i en dokumentar hos mediet NBC, at Epstein blærede sig med, at han havde 'været i seng med over 1000 kvinder, som Brunel bragte ind'.

Brunel selv nægtede sig skyldig, og han sad fænglet med henblik på at komme for retten. En endelig dato for retssagen nåede dog aldrig at blive fastlagt.

Jean-Luc Brunel stiftede modelbureauet MC2, og anklagerne mente, at det blev brugt til at skaffe kvinder til Jeffrey Epsteins sex-ring. Jeffrey Epstein begik ligeledes selvmord i sin celle i fængslet i New York i august 2019.

Også Epsteins daværende kæreste, Ghislaine Maxwell, er dømt i sagen.