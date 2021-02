Anmeldt for sex-chikane: Nu slipper han

Skuespilleren James Franco, som er blevet beskyldt for seksuel chikane af flere forskellige kvinder, slipper for en retssag

James Franco og de kvinder, som har anklaget ham for seksuel chikane, har indgået et forlig, skriver nyhedsbureauet AP.

Et retsdokument i Los Angeles' højesteret viser, at der efter flere måneders forhandlinger er blevet indgået forlig mellem James Franco og to af de kvinder, som er stået frem med beskyldninger om seksuel chikane mod den populære skuespiller.

Retsdokumentet viser ikke, hvor mange penge der er en del af forliget.

Eksplicitte sex-scener

De situationer, som er omtalt i søgsmålet, er foregået på den filmskole, James Franco grundlagde i 2014.

'Han søgte at skabe en forsyningslinje af unge kvinder, der blev udsat for hans personlige og professionelle seksuelle udnyttelse i uddannelsens navn,' står der blandt andet i søgsmålet.

Der står også, at studerende blev presset til at fremføre mere og mere eksplicitte sex-scener, som blev optaget.

MeToo

Beskyldningerne mod James Franco kom frem, da MeToo var på sit højeste i 2018, og han vandt en Golden Globe for sin rolle i filmen 'The Disaster Artist'.

Dengang sagde skuespilleren, at der ikke var hold i anklagerne.

- Hvis jeg har gjort noget forkert, vil jeg ordne det. Det bliver jeg nødt til, sagde han tilbage i 2018 om de anklager, han ikke mente, der var hold i.



Sagsøgernes advokater bekræftede forliget til AP i sidste uge, men havde ingen yderligere kommentarer. James Franco og hans advokater har ikke ønsket at kommentere sagen.