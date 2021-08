Anmeldte kvinde for trusler: Nu efterforskes han for voldtægt

Svenske myndigheder har i dag, onsdag, indledt en forundersøgelse i forbindelse mod en voldtægtsanklage mod den svenske 'The Killing'-stjerne (den amerikanske tv-serie baseret på den dansk successerie 'Forbrydelsen, red.) Joel Kinnaman, der i sidste uge gik til svensk politi med ønske om, at en kvinde han tidligere har haft et forhold til blev udstyret med et polititilhold mod at opsøge ham .

Kvinden, 28-årige Gabriella Magnusson - kaldet Bella Davis, svarede fluks igen med at anklage stjernen for voldtægt.

- Jeg har netop fået sagen og skal nu til at sætte mig ind i den. Siden skal jeg og politiet lægge en plan, oplyste kammeranklager Virpi Alajarva fra anklagemyndigheden i Skövde onsdag formiddag ifølge flere svenske medier, blandt andre Expressen og Aftonbladet, i en pressemeddelse.

Hun oplyser videre, at hun endnu ikke har været i kontakt med hverken Kinnaman eller Bella Davis, og hidtil kun har læst om sagen i medierne.

Polititilhold

Det var mandag, at Joel Kinnamans advokat, Gabriel Lidman, oplyste, at stjernen havde politianmeldt Bella Davis i Sverige. Anmeldelsen kom efter, at en domstol i Los Angeles fredag havde udstyret Bella Davis mod et polititilhold mod at opsøge ham.

Joel Kinnaman bor til daglig i USA.

Kammeranklageren siger til Expressen, at det endnu er for tidligt at sige noget om, hvor vidt de svenske myndigheder vil begære ham udleveret i forbindelse med anklagen mod ham.

Ifølge Expressen vil Bella Davis nu levere flere beviser til politi og anklagemyndiighed.

Hendes påstand er, at Joel Kinnaman i 2018 voldtog hende på et hotelværelse i New York. Han nægter sig skyldig og siger, at hun efterfølgende har chikaneret ham og forsøgt at afpresse ham ved at true med at offentliggøre det, der fra hans advokats side kaldes falske oplysninger.