Den amerikanske skuespiller Anne Heche er død en uge efter, hun blev alvorligt kvæstet i en bilulykke. Nyheden bliver bekræftet af hendes familie, efter at de tidligere havde meddelt, at de ville stoppe den livsforlængende behandling. Det skriver The Guardian.

I omtrent en uge havde filmstjernen svævet mellem liv og død efter en voldsom bilulykke sidste fredag, hvor hun bragede med sin bil direkte ind i et hus, hvorefter bilen brød i brand.

Anne Heche blev 53 år. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Siden har Anne Heche altså ligget i koma, og tidligere i dag udtalte hendes talsperson, at der ikke var meget håb for, at hun kom til at overleve.

- Desværre pådrog Anne Heche sig i ulykken en alvorlig hjerneskade på grund af iltmangel, og hun ligger fortsat i koma og er i kritisk tilstand. Det forventes ikke, at hun overlever, sagde talspersonen til TMZ.

Heche blev 53 og havde to sønner, Atlas og Homer.

Vil blive savnet

Talspersonen takkede i sin udtalelse både fans og pårørende for den massive støtte og de mange ønsker om bedring for Anne Heche. Der blev også sendt en tak til personalet på West Hills Hospital, hvor Anne Heche lå indlagt på afdelingen for brandsår.

Til slut i sin udtalelse hyldede talspersonen Anne Heche.

- Anne havde et stort hjerte og rørte alle dem, hun mødte, med sin generøse indstilling. Det overgik hendes ekstraordinære talent, for hun så det at sprede venlighed og glæde som sit livs mål - især i forhold til at flytte barren for accept af dem, man elsker, siger talspersonen og tilføjer:

- Hun vil blive husket for sin modige ærlighed og vil blive savnet for sit lys.

Anne Heche på den røde løber tidligere i år. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Anne Heche havde en lang karriere på tv og film bag sig. Hun vandt blandt andet en Emmy for sin rolle i serien 'Another World'.

Hun havde desuden roller i film som 'Donnie Brasco', 'Six Days Seven Nights', 'Wag the Dog' og Gus Van Sants genindspilning af Hitchcock-klassikeren 'Psycho'.