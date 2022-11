Ansatte raser: Kanye viste nøgenbilleder af Kim

I et åbent brev fortæller Adidas-ansatte om, hvordan rapperen nedbrød deres grænser med nøgenhed og porno. Ledelsen gjorde intet for at stoppe superstjernen

Porno og nøgenbilleder af Kim Kardashian.

Det var nogle af de ting, ansatte i Adidas måtte lægge øjne og ører til fra Kanye West, da han indtil for en måneds tid siden havde et tæt samarbejde med det verdensomspændende firma.

Han er færdig: Koster Adidas 1,8 milliarder

I et åbnet brev, der har fået titlen 'Sandhenden om Yeezy: Et opråb om handling fra ledelsen i Adidas', kritiserer flere af de ansatte nu, at ingen i ledelsen greb ind, da den 45-årige rapper udsatte dem for særdeles upassende ting og det, der bliver beskrevet som 'eksplicitte billeder' af Kanyes ekskone, Kim Kardashian.

Det er det amerikanske magasin Rolling Stone, der har set brevet og bringer historien om medarbejderne i Adidas, som fortæller om en temmelig bizar opførsel fra Kanye West.

Annonce:

Se min kone

Den grænseoverskridende adfærd kom blandt andet til udtryk i 2018 under en jobsamtale. Her fandt Yeezy-bossen pludselig sin mobiltelefon frem.

'Min kone har lige sendt det her til mig', skal rapperen have sagt og vist det meget afslørende og private nøgenbillede af fruen derhjemme.

To år senere var det en afslørende video, Kanye West skulle have vist til en medarbejder, der bestemt ikke havde bedt om at se nøgen hud og seksuelle udskejsler.

Episoderne bliver bekræftet af endnu en medarbejder i Adidas, der fortæller, at West 'ikke var bange for at vise eksplicitte billeder eller tale om situationer, der bør holdes private'

Gigantisk nedtur: Hvad fanden sker der, Kanye

Moralsk kompas

Medarbejderne beskriver, at det var Wests taktik for at bryde de ansattes grænser ned og dermed tjekke deres loyalitet.

I brevet bliver Kanye West intimiderede måde at lede Yeezy på voldsomt kritiseret - ligesom ledelsen i sportstøjgiganten bliver anklaget for at 'slå det moralske kompas fra' ved ikke at gribe ind overfor superstjernens udskejelser.

Annonce:

Medarbejderne nævner også den YouTube-video fra tidligere i år, hvor Kanye West filmede sig selv, mens han viste porno til to direktører, hvilket ifølge brevskriverne betegnes som en 'normal begivenhed'.

Hverken Kanye West, Adidas eller Kim Kardashian, der blev skilt fra rapperen i 2021, har kommenteret det åbne brev.

Kanye West og Kim Kardashian har fire børn sammen. Foto: Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Anne Plejdrup raserede veninden Nadja Hansens lejlighed, da hun var ude at rejse. Hør mere om episoden fra de to veninders nye bog i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.