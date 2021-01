Arnold raser: - Værste præsident nogensinde

Præsident Trump er en 'fejlet leder', og han vil blive husket som den 'værste præsident nogensinde', lyder det fra den tidligere guvernør og skuespiller Arnold Schwarzenegger i en video på Twitter.

Her genkalder skuespilleren sin opvækst i Østrig og den langvarige indvirkning efter Krystalnatten, der var 'en nat af vold mod jøderne i 1938 udført af den nazistiske parallel til Proud Boys', lyder det i videoen.

Proud Boys er en radikal nationalkonservativ bevægelse på den amerikanske højrefløj, der blandt andet deltog i de voldsomme optøjer omkring kongressen 6. januar i år.

'Pøblen smadrede ikke bare vinduerne i Kongressen. De smadrede idéerne, vi tog for givet. De trampede på de principper, der grundlagde vores land,' lyder det blandt andet fra Arnold Schwarzenegger i videoen.

Vildleder folket med løgne

Schwarzenegger fordømmer Trump for det, han opfatter som et kupforsøg ved at 'vildlede folket med løgne' og forsøget på at ændre valgresultatet.

Ligeså retter Schwarzenegger opmærksomheden mod de politikere, der 'tillod Trumps løgne og forræderi'. Her citerer han USA's 26. præsident Theodore Roosevelt:

- Patriotisme handler om at stå ved landet. Det handler ikke om at stå ved præsidenten.

Foto: Leah Millis/Reuters

Den tidligere guvernør er dog glad for, at Trump snart er historie.

- Den gode nyhed er, at han (Trump, red.) snart vil være lige så irrelevant som et gammelt tweet, siger Schwarzenegger med henvisning til Twitters nedlukning af Trumps konto.

Afslutningsvis sender han sin støtte til Trumps afløser, Joe Biden.

- Joe Biden, vi står sammen med dig i dag, i morgen og for altid i demokratiets forsvar mod dem, der truer det.

