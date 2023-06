Arnold-serie vender tilbage: Se de sjove fraklip

Guvenør, bodybuilder og middelmådig seriestjerne.

Nu vender Netflix-serien 'Fubar' med Arnold Schwarzenegger i hovedrollen tilbage med en sæson 2.

Det annoncerede stjernen selv ved et fan-arrangement for streamingtjenesten lørdag.

I action-komedien, der er Schwarzeneggers første hovedrolle i en tv-serie, spiller han rollen som den hemmelige CIA-agent Luke Brunner, der på en mission opdager, at hans datter bærer samme jobtitel.

Og seerne har bestemt haft smag for dramaet, der blev set næsten 90 millioner timer de første fire døgn, efter premieren i slutningen af maj sidste måned.

Det sker på trods af voldsomt lunkne anmeldelser.

Schwarzeneggers tv-bøffer



Kun 6,5 stjerner ud af 10 mulige på vurderingssiden IMDB, får serien i karakter af seerne.

Helt galt står det til på siden Rotten Tomatoes, hvor den har en gennemsnitlig vurdering på 51%.

Den eneste nyere Netflix-serie med en dårligere score, er fadæsen 'Queen Cleopatra', der er blandt de dårligst seer-anmeldte serier i historien.

Monica Barbaro, der spiller rollen som datteren Emma Brunner, sagde i et interview med Variety, at dynamikken mellem hende og Schwarzenegger uden for skærmen passede til deres roller i tv-serien.

Monica Barbaro, der spiller rollen som datteren Emma Brunner, sagde i et interview med Variety, at dynamikken mellem hende og Schwarzenegger uden for skærmen passede til deres roller i tv-serien.

'Det var ret perfekt, at vi havde denne far-datter-dynamik, fordi vi bare kunne give hinanden lidt gas hele dagen. Jeg tror, det hjalp os meget med at finde den slags familiære kemi. Han var også venlig nok til at lade mig spørge ham om alt vedrørende hans erfaring og alt det der.'