Ashton Kutcher: 'Deres medier lyver'

Den berømte skuespiller Ashton Kutcher, som blandt andet er kendt fra filmene 'The Butterfly Effect' og 'L.A. Gigolo', går nu i rette mod de russiske medier

Ashton Kutcher har tidligere på de sociale medier givet sin støtte tilkende overfor Ukraine. Men nu går han skridtet videre og kritiserer direkte de russiske medier for at lyve.

'Hvis du kender nogle fra Rusland, så ring til dem og sig, at deres medier lyver,' indleder Ashton Kutcher sit tweet.

I tweetet går han dermed længere end blot at vise sin støtte til Ukraine. Han fortsætter:

'Ukraine har ikke lyst til at kæmpe, de ønsker bare ikke at blive overtaget af Putins regering og ønsker ikke at blive besat,' skriver Ashton Kutcher.

Han deler samtidig også tweetet på ukrainsk.

Relationer til Ukraine

Ashton Kutchers kone, den verdenskendte skuespiller Mila Kunis, er også oprindeligt fra Ukraine, hvor hun er født, før hendes familie emigrerede til USA.

Kendisparret Kutcher og Kunis har derfor en tæt relation og tilhørsforhold til det ukrainske folk, som også kan forklare deres engagement i den igangværende invasion.

Udover tweetet omkring russisk propaganda og falske nyheder har han også delt et tweet fra Airbnb, hvor selskabet fortæller, at de gratis vil huse op til 100.000 ukrainske flygtninge.

Mila Kunis lagde også for nyligt et støtteopslag om Ukraine, hvor hendes tanker og bønner går til det ukrainske folk.