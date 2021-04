Astronauten Michael Collins er død

Den legendariske astronaut, der bedst er kendt for at være en del af månelandingen i 1969, blev 90 år

Michael Collins er død i en alder af 90 år.

Det oplyser han familie i en udtalelse på den legendariske astronauts officielle Twitter-profil.

'Vi er kede af at dele, at vores højtelskede far og bedstefar i dag døde, efter han tappert havde kæmpet mod kræften. Han tilbragte sine sidste dage i fred og ro med familien ved sin side,' skriver familien blandt andet i opslaget på det sociale medie.

Michael Collins blev for alvor et kendt ansigt, da han med Neil Armstrong og Buzz Aldrin i 1969 var en del af Apollo 11-missionen, der var den første bemandede månelanding.

Som den eneste af de tre fik han dog aldrig trådt på månens overflade, da han forblev i kredsløb om månen, mens de to andre landede på planeten.

Michael Collins (i midten) sammen med Neil Armstrong og Buzz Aldrin. Foto: Ritzau Scanpix

Den amerikanske rumfartsadministration, NASA, hylder Michael Collins, og direktør Steve Jurczyk kalder ham blandt andet en 'sand pioner'.

- Mens hans kolleger gik på månen for første gang, hjalp han vores nation med at opnå en milepæl, lyder det blandt andet om Michael Collins, der ifølge Steve Jurczyk nogle gange blev refereret til som 'den mest ensomme mand i historien', fordi han blev efterladt på rumskibet.

Michael Collins efterlader sig tre børn. Hans kone, Patricia, døde i 2014.