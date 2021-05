Det er knap ni måneder siden, at den 36-årige popstjerne Katy Perry fødte sit første barn med skuespilleren Orlando Bloom.

Og det er ikke noget, den nybagte mor fortryder. Tværtimod.

'Jeg har fundet alt det, jeg nogensinde har ledt efter, siden jeg blev mor,' skriver verdensikonet på sin Twitter-profil ovenpå mors dag - den første, hun selv har oplevet som mor.

Det bedste nogensinde

I et interview med People fortæller sangerinden, at mor-jobbet er det absolut fedeste job i hele verden.

- At blive mor er det bedste, der er sket i mit liv. Der er ingen anden følelse, der kan sammenlignes med følelsen af at få et barn.

'I Kissed a Girl'-sangeren uddyber, hvorfor barnet giver så meget ekstra i hendes succesfulde liv.

- Gennem hele livet har jeg fået kærlighed og opmærksomhed gennem min karriere. Og det har været fint, siger hun og fortsætter:

- Men kærligheden fra et barn og til et barn handler ikke om, hvad du har opnået og ikke har opnået. Den er fuldstændig ubetinget.

En ordentlig fangst

Også faren føler sig heldig. Han kalder i hvert fald sin kone for en ordentlig fangst på sin Instagram-profil.

'Jeg sender kærlighed til alle de fantastiske mennesker, der har hjulpet, støttet og elsket os gennem vores liv. Rigtig god mors dag.'