Australsk seriestjerne død

Søde mindeord strømmer lige nu ind på sociale medier fra fans, venner og bekendte i kølvandet på skuespillerinden Joan Sydneys død.

Hun gik bort sidst i december i sit hjem i Sydney efter langt tids sygdom i en alder af 83.

Det skriver BBC News.

Hendes veninde gennem mange år, skuespilleren Sally-Anne Upton, bekræfter Joan Sydneys død.

Sydney var primært kendt for at spille Valda Sheergold i hele 117 episoder af den verdenskendte australske sæbeopera 'Neighbours'.

Joan Sydney var med over en periode på syv år fra 2002 til 2008.

Store navne med

Evighedsserien 'Neighbours' har i sin tid også kørt på dansk fjernsyn og er kendt for gennem tiden at have haft mange etablerede stjerner eller kommende stjerner med, da eksponeringen var så god, at det kunne være karrierefremmende at lande en rolle i serien.

Navne som Margot Robbie, Liam Hemsworth, Kylie Minogue, Delta Goodrem, Russel Crowe, Naomi Watts og Natalie Imbruglia m.f. har været på rollelisten - og altså også Joan Sydney.

'Neighbours' begyndte i 1985, men stoppede i fjor efter en stor finale, da tv-kanalen Channel 5 kasserede serien. Siden har Amazon Freevee og selskabet Fremantle besluttet at genoptage den i 2023.

Joan Sydney havde også en prominent rolle i den populære australske serie 'A Country Practice' i 80'erne, hvor hun spillede matronen Margaret Sloan mellem 1983 og 1993. Hun var med i 457 episoder.

Sydnet var oprindeligt britisk og født i London, voksede op i Wales, men emigrerede til Australien i 1965.