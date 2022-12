'Avatar'-stjerne kæmpede med heftigt misbrug

Fra den højeste blockbuster-tinde til det mørkeste hul.

Mens den første 'Avatar'-film gik hen og blev en af de største penge-succeser i filmhistorien, gik det den modsatte vej for den australske hovedrolleindehaver Sam Worthington, der i et stort interview med Variety fortæller om sit alkohol-misbrug - og hvordan det nær tog livet af ham.

Siden de blå væsner fra 'Avatar' viste sig på skærmen for første gang i 2009, har filmen hevet omkring 17,5 milliarder kroner hjem.

I mellemtiden har Worthington kæmpet sig tilbage fra et alkohol-misbrug, der startede umiddelbart efter premieren, og som han blandt andet kendetegner ved, at han genkendte byer verden over ud fra deres barer - og ikke deres historiske monumenter eller områder, og at han bællede fem glas champagne, hver gang han ventede på sit fly i lufthavnen.

- Jeg kunne ikke se det. Jeg troede, det var normalt. Jeg kunne ikke lide den, jeg var. Druk hjalp mig med at komme igennem dagen, siger den 46-årige Worthington til Variety om måden, han satte sin karriere, sit forhold og endda sit liv på spil i kølvandet på den gigantiske succes.

Sam Worthington ramte bunden af alkohol-havet efter den første 'Avatar'. Nu er han ædru og tilbage i rollen som Jake Sully' i 'Avatar: The Way of Water'. Foto: Courtesy of 20th Century Studios

Kæmpet i otte år

Nu, hvor den opfølgeren, 'Avatar: The Way of Water', er landet, og vi igen kan opleve helten 'Jake Sully' på den fjerne planet Pandora, ser livet heldigvis markant anderledes ud for Sam Worthington.

Han er nu gift med den australske model og tv-personlighed Lara Worthington, som han har tre sønner med. Og så har han været ædru i otte år - blandt andet takket være familien og de prioriteringer, det har tvunget ham til at have, fortæller han i interviewet.

