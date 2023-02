Babylykke: Stjerne skal være mor

'Fresh Off the Boat'-stjernen Constance Wu er gravid igen og venter nu sit andet barn

Constance Wu bekræfter en glædelig nyhed.

Ifølge flere udenlandske medier er der i den seneste tid gået rygter om, at den 40-årige skuespillerinde med amerikanske og taiwanske rødder er gravid igen. Og nu har hun altså bekræftet rygterne.

For i en story på Instagram har Wu lagt et billede op, hvor hun viser sin gravide mave frem. Og til billedet skriver skuespillerinden, at barn nummer to er på vej.

Constance Wu, der er kendt fra den amerikanske tv-serie 'Fresh Off the Boat', danner par med musikeren Ryan Kattner. De har i forvejen en datter, der blev født i august 2020.

Constance Wu har tidligere fortalt om en episode, hvor hun tilsyneladende blev udsat for seksuel chikane. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

Anklager producer

I september 2022 kom det frem, at Constance Wu tilsyneladende var blevet krænket under sin tid på 'Fresh Off the Boat'. Wu spillede Jessica Huang i serien i alle seks sæsoner fra 2015 til 2020.

Ifølge medier som Page Six, New York Times og Variety skriver skuespillerinden om en producer fra den amerikanske tv-serie, der angiveligt havde udsat hende for seksuel chikane.

Ifølge Page Six beretter Constance Wu om en episode, hvor hun sammen med den unavngivne producer deltog i en sportsbegivenhed.

Her havde produceren tilsyneladende placeret sin hånd på hendes lår, og hans hånd endte i sidste på hendes skridt, skriver New York Times.

Ifølge Constance Wu sagde hun til produceren, at han skulle stoppe.