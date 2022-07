'Bachelor'-par: Sådan går det i dag

At date i hemmelighed hjemme i Danmark er knap så gnidningsfrit som i Caribien. Bachelor's finalepar fortæller i dette afsnit af 'Der er brev!', hvorfor de valgte at tage en pause, og hvad status er på deres forhold nu. Lyt til hele afsnittet der, hvor du lytter til dine podcasts

Efter et halvt år med hemmeligheder, kan Frederikke og Philip fra 'Bachelor' endelig løfte sløret for, hvordan det går hjemme i Danmark

Det blev Frederikke Victoria Olsen-Kludt, der ud af 17 mulige kvinder, fik den sidste rose af bejleren Philip Berg.

I ekstraprogrammet 'Efter den sidste rose' fortæller Philip Berg og Frederikke Victoria Olsen-Kludt, at de forsatte, hvor de slap i Caribien, hjemme i Danmark. Nemlig med at date.

Men efter et stykke tid hjemme i Danmark fandt parret hurtigt ud af at date i hemmelighed hjemme i Danmark er knap så gnidningsfrit som i Caribien. De havde brug for at finde sig selv og mærke efter deres mavefornemmelse. Derfor afslører de i programmet, at de har valgt at holde en pause.

Har fundet melodien igen

Da Philip Berg og Frederikke Victoria Olsen-Kludt gæster Ekstra Bladets realitypodcast 'Der er brev!', fortæller de, at de havde brug for at nulstille sig selv og finde gnisten igen efter et par uger i Danmark.

Men kan de begge afslører, at der er andre boller på suppen.

De er nemlig begyndt at date igen.

- Vi er begyndt at ses igen, siger Philip Berg og fortsætter:

- Lige nu, der er vi i det og hygger i det, og dater. Vi tager en dag ad gangen og ser, hvad der sker.

Foto: TV 2/Lotta Lemche

Over for Ekstra Bladet kan de to fortælle, at det var et fantastisk eventyr for dem at være med i 'Bachelor'. De kom hjem fra Caribien i foråret, derfor har Philip og Frederikke skulle holde deres romance hemmeligt i et halvt års tid.

Og det var også med til at gøre det hele lidt svære.

Men nu glæder de sig til, at de ikke længere behøver at skjule deres glæde over for hinanden, og kan vise sig sammen i det offentlige rum.

Se videoen øverst i artiklen eller lyt til realitypodcasten 'Der er brev!', hvor Philip og Frederikke fortæller meget mere om, hvordan det går i dag, og hvad der er sket efter, de er kommet hjem.

