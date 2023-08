Bachelorette single igen

Det blev til fire år for den 38-årige realitystjernen Kaitlyn Bristowe og hendes forlovede Jason Tartick, 34, der nu kan meddele, at de er gået fra hinanden.

Parret var ellers forlovet, men i en fælles udtalelse forklarer de, at det er slut mellem dem.

'Efter vi har delt nyheden med vores venner og familie først og fået bearbejdet det for os selv, må vi desværre med tungt hjerte meddele, at vi har besluttet at droppe vores forlovelse', skriver de på Instagram, hvor teksten fortsætter:

'Vi er taknemmelige for alle jer, der har givet og tid og plads til at bebarbejde denne livsændrende beslutning, der indeholder mange følelser og forandringer, som vi skal navigere i'.

Parret mødte hinanden i begyndelsen af 2019, efter Kaitlyn Bristowe året forinden havde brudt forlovelsen med Shawn Booth, som hun fandt sammen med under 'The Bachelorette'. Foto: Andy Kropa/Ritzau Scanpix

Hundene lider ingen nød

Kaitlyn Bristowe er kendt fra både 'The Bachelor' som bejlende kvinde og fra 'The Bachelorette', hvor hun var den ombejlede kvinde. Hun har sidenhen også været medvært på to sæsoner af 'The Bachelorette', og i 2020 vandt hun den amerikanske udgave af 'Vild med dans'.

Hun har dannet par med Jason Tartick, der et par sæsoner efter Bristowe også var deltager i 'The Bachelor' siden 2019, og de blev forlovet i maj 2021. De fik sammen de to hunde af racen golden retriever.

I opslaget forsikrer det tidligere par dog, at deres brud ikke kommer til at gå ud over de to små firbenede venner.

'Vores hunde Ramen og Pinot vil fortsat blive taget godt hånd om som brødre. Selvom deres ejere ikke længere danner par, vil vi elske og passe på dem sammen'.

