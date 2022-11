Baldwin anlægger sag efter fatalt skyderi

Skuespilleren Alec Baldwin siger, at han har betalt høj pris for fatalt skyderi under filmoptagelser i 2021

Skuespilleren Alec Baldwin har fredag lagt sag an mod fire personer i forbindelse med et dødeligt skyderi under optagelserne til filmen 'Rust' i New Mexico i oktober 2021.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Under optagelserne brugte Baldwin et skydevåben, der dræbte filmfotografen Halyna Hutchins.

Ifølge det amerikanske medie NBC News ønsker skuespilleren at 'rense sit navn'.

Derfor har han anlagt et kontrasøgsmål mod de fire personer, som han mener er ansvarlige for tragedien.

Det drejer sig om tre ansatte på filmsettet samt den person, der havde leveret skydevåbnet til optagelserne.

Den juridiske kamp begyndte sidste år, da et søgsmål oprindeligt blev anlagt mod Baldwin. Det er det søgsmål, skuespilleren nu kontraretter mod de fire, som han altså mener er de ansvarlige for tragedien.

Hans begrundelse er, at han stolede på, at alle fire ville udføre deres job ordentligt. Baldwin mener, at Hutchins' død er et udtryk for de fire personers forsømmelighed.

Som resultat heraf mener Baldwin, at han selv har betalt en både 'følelsesmæssig, fysisk og økonomisk pris', skriver NBC News.

- Mere end nogen anden på det filmset er Baldwin fejlagtigt blevet set som gerningsmanden bag tragedien, har Baldwins advokat Luke Nikas udtalt ifølge det amerikanske medie.

Søgsmålet er blot et ud af mange retlige efterspil, som det dødelige skyderi har udløst.

Det skarpe skud blev løsnet under optagelser på filmen. Her rettede hovedrolleindehaveren Baldwin en rekvisitpistol mod Halyna Hutchins.

Pistolen gik af, og skuddet ramte hende. Den ukrainske filmfotograf døde af sine kvæstelser.

Forinden havde Alec Baldwin, der også var producer på westernfilmen, sagt, at pistolen var 'kold'. Det er et udtryk, der bruges for at fortælle, at pistolen ikke er skarpladt og er sikker at bruge under optagelserne.