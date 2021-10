Baldwins kollega i opråb: - Det var livsfarligt

Skuespillerne i filmen 'Rust' følte sig langtfra sikre, når det kom til håndteringen af skydevåben i forbindelse med optagelserne.

Det fortæller skuespilleren Ian A. Hudson, der er en del af filmen 'Rust', som forleden blev ramt af en stor tragedie, da skuespiller Alec Baldwin affyrede en pistol, der endte med at dræbe filmfotografen Halyna Hutchins.

I et stort interview med TMZ fortæller Hudson, at han har skullet lave flere scener, hvor han blev beskudt, og at han aldrig følte sig sikker.

- I min scene skulle jeg skydes på og dræbes. De havde et kamera bag mig, og alle fra kameraholdet var beskyttet af skjold. Kameraet var beskyttet af skjold, siger skuespilleren og fortsætter:

- Det gjorde, at jeg stillede spørgsmålstegn ved, at jeg var foran kameraet og imellem alt den ild, for jeg havde ikke noget skjold, siger han videre.

Det var en tydelig påvirket Alec Baldwin, der blev fotograferet, efter politiet havde afhørt ham efter den tragiske hændelse. Foto: Jim Weber/The New Mexican

Ifølge Ian A. Hudson følte han, at hans liv var i fare under optagelserne af de voldsomme scener.

- Da jeg blev beskudt, følte jeg faktisk, at krudtet ramte mig i ansigtet og på kroppen. Jeg kunne føle kraften fra shotgunnen. Det var voldsomt og stærkt, da det blev affyret, siger han og fortsætter:

- Jeg talte med mine kolleger på settet bagefter om, hvor intenst og skræmmende det var. Brandon Lee (skuespiller, red.) døde i 1993, og den samtale kom op et par gange undervejs imellem mig og mine kolleger. Vi laver det her på den samme måde, som de gjorde for 30 år siden, siger han videre.

Flere gange undervejs i interviewet vender Ian A. Hudson tilbage til, at sikkerheden bestemt ikke levede op til den standard, den burde.

- At affyre ethvert form for projektil er skrækindjagende, og at være blevet skudt på flere gange og fake min død for kameraet var en øjenåbner for mig på alle de forkerte måder. Det var livsfarligt. Det føltes for urrealistisk, siger han og afslutter med at kommentere ulykken, der kostede Halyna Hutchins livet.

- Det er meget ulykkeligt, at det, der skete, skete, for de prøvede bare at lave en film, siger skuespilleren, der ligeledes har sendt en hyldest til sin afdøde kollega på Instagram.

--------- SPLIT ELEMENT ---------