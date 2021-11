Bamser solgt for vildt beløb

To af den afdøde sangerinde Amy Winehouses tidligere bamser er lørdag aften dansk tid blevet solgt på auktion. Pris 5000 dollar for begge bamser. Det svarer til godt 32.000 danske kroner.

Det fremgår af en livevideo på auktionshuset Julien's hjemmeside.

Lørdag og søndag bliver en række af Amy Winehouses tidligere ejendele solgt på auktion i Los Angeles hos Julien's.

De to bamser var blevet vurderet af auktionshuset til en pris på 50-100 dollar. Dermed blev bamserne solgt til en pris, der er 50-100 gange højere end forventet.

En række af sangeren Amy Winehouses tidligere ejendele bliver lørdag og søndag sat til salg ved auktion i Los Angeles i USA. Lørdag er der kort efter auktionens start blevet solgt to bamser til 5000 dollar. (Arkivfoto) Foto: Frederic J. Brown/Ritzau Scanpix

Lørdag klokken 18.15 var der blevet solgt 11 genstande, herunder sangerens tidligere bøger, et dansekostume fra hendes barndom, et billede af sangeren og hendes familie samt bamserne.

Hammeren er faldet på priser mellem 450 dollar til 5000 dollar.

Sangerens lydudstyr er højeste vurdering til en pris mellem 20.000 og 30.000 dollar.

Amy Winehouse hittede i 00'erne med sange som 'Rehab' og 'You Know I'm No Good'. Hun døde i 2011 som 27-årig efter flere år med stof- og alkoholmisbrug.