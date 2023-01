Bandlyst efter bondage-blasfemi: Krænker kristne

Det går ikke at iklæde sig et SM-outfit og slange sig hen over et stort kors.

Det er vurderingen, den britiske markedsføringsorganisation Advertising Standards Authority (ASA) er nået frem til. Det skriver CNN.

I august hang der plakater i London med den amerikanske sanger Demi Lovato, der skulle promovere sit seneste album, 'Holy Fvck'.

På billederne ligger Lovato bundet ind i et SM-kostume oven på et stort kors.

Ifølge ASA skal annoncer i Storbritannien laves med 'ansvarlighed' og må ikke indeholde noget, der kan forårsage 'alvorlig eller udbredt fornærmelse'.

Og der er altså fire personer, der har set Demi Lovatos plakater og klaget deres nød til ASA.

I afgørelsen fremgår det, at der er blevet klaget over, at reklamen har hængt, så børn kunne se den.

ASA skriver, at kombinationen mellem bondage, kors og albumtitlen 'Holy Fvck' kunne 'blive opfattet på en måde, hvor man kobler seksualitet med det hellige symbol på krucifikset og korsfæstelsen, som sandsynligvis ville være alvorligt stødende for kristne,' hedder det i rapporten.

Polydor Records, en afdeling af Universal Music Group, afviser, at plakaterne, som dukkede op på seks forskellige steder og blev fjernet efter fire dage, skulle være stødende.

Se billedet her: