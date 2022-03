Rapperen Kanye West har ofte stjålet overskrifter verden over, efter han og ekskonen Kim Kardashian, 41, blev skilt sidste år, hvorefter hun fandt sammen med komiker Pete Davidson, 28.

Herefter har 44-årige West - især i den seneste tid - været meget aktiv på Instagram med tilsvininger af både sin ekskone og hendes nye kæreste. Bægeret flød dog for alvor over, da stjernen udsatte komiker Trevor Noah for et racistisk angreb, der resulterede i, at han blev udelukket fra Instagram i 24 timer.

Nu er der atter dårligt nyt til Kanye.

Denne gang er den amerikanske rapper nemlig blevet bandlyst fra at deltage ved dette års Grammy Awards, bekræfter hans repræsentanter overfor People.

Beslutningen om at forhindre Kanye i at indtage scenen ved prisuddelingen blev truffet på baggrund af stjernens 'bekymrende adfærd online', skriver mediet.

I februar 2021 indgav Kim dog en skilsmissebegæring, og det blev den endelige afslutning for parrets forhold, som i flere år havde været ustabilt. Foto: John Nacion/Ritzau Scanpix

Komiker Trevor Noah, der er kollega til Pete Davidson på 'Saturday Night Live', og som Kanye ligeledes har angrebet online, er vært ved prisuddelingen 3. april. Det har naturligvis spillet en rolle i bandlysningen.

Kardashian har også tidligere været målet for Wests Instagram-opslag. Senest kritiserede rapperen sin eks for at tillade deres otteårige datter, North, at være på TikTok mod hans ønsker.

West er nomineret til fem Grammyer i år, hvoraf fire er for hans arbejde på hans 10. studiealbum Donda, udgivet i august 2021; bedste rapsang, 'Jail', bedste melodiske rapoptræden, bedste rapalbum og årets album.

West er også nomineret til årets album som producer for Lil Nas X's debutalbum 'Montero' fra september 2021.