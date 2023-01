Bange Billie beder om beskyttelse

Billie Eilish er gået til myndighederne for at bede om beskyttelse mod en mand, der igen og igen har forsøgt at bryde ind i hendes families hjem

Billie Eilish er bange.

Den 21-årige sangerinde er den seneste måned flere gange blevet opsøgt i sin families hjem af en mand. Derfor er hun nu gået rettens vej for at få en dommers ord for, at den 39-årige Christopher Anderson skal holde sig væk fra hende.

Ifølge retsdokumenter, som mediet tmz.com har set, er politiet siden december fem gange blevet tilkaldt til familiens hus i Finneas, da Anderson forsøgte at bryde ind.

Ud over at søge beskyttelse til sig selv har sangerinden også bedt retten om at beskytte hendes forældre og bror.

Ifølge Billie Eilishs far har Christopher Anderson flere gange opsøgt hans datter for at erklære sin store kærlighed til hende - hans besøg har dog haft den stik modsatte virkning.

Billie Eilish har ingen venner

Billie Eilish fortæller, at Andersons indbrudsforsøg har givet hende angst, og hun føler sig ikke længere tryg ved at besøge sine forældre.

Det er ikke første gang, at Billie Eilish kæmper med for nærgående fans.

Tidligere har hun fået rettens ord for, at Prenell Rousseau skal holde sig fra hende i tre år, efter at han igen og igen har opsøgt hende ved hendes hjem.