Barn springer ud som transkønnet

Jamie Lee Curtis afslører i et interview, at hendes søn har skiftet køn

Jamie Lee Curtis og Christopher Guest har ikke længere en søn, men i stedet to døtre.

Deres søn, 25 årige Thomas Guest, har nemlig skiftet køn.

Det afslører skuespilleren i et interview med AARP, der er en interesseorganisation for personer over 50 år i USA.

Jamie Lee Curtis har fået tilladelse af sit barn til at dele nyheden om kønsskiftet, og hun fortæller, det har været med til at ændre hendes opfattelse af køn.

- Vi har set på i ærefrygt og stolthed, mens vores søn blev vores datter Ruby. Og hun og hendes forlovede skal giftes næste år til et bryllup, hvor jeg skal gifte dem, fortæller skuespilleren.

Ingen børnebørn

62-årige Jamie Lee Curtis er gift med 73-årige Christopher Guest, som hun har to børn med. Foruden Ruby Guest, der arbejder i computerspilbranchen, har de også datteren Annie Guest på 34 år, som er danselærer.

De har endnu ikke fået nogen børnebørn, fortæller Jamie Lee Curtis, men hun håber på det.

Tidligere på sommeren kunne man se Jamie Lee Curtis i en dansk landsholdstrøje, som hun delte et billede af på sociale medier. Hun har nemlig danske aner, og derfor fik hun en trøje, da hun mødte det danske U21-landshold i Budapest.

Jamie Lee Curtis' mor, Janet Leigh, havde danske aner fra Bornholm. Det er Janet Leighs bedsteforældre på moderens side, der immigrerede fra Danmark til USA, hvilket vil sige, at Jamie Lee Curtis' oldeforældre var danskere.