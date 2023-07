'Barnebruden' bryder forlovelsen

I 2021 blev den såkaldte 'barnebrud' Courtney Stodden forlovet med kæresten Chris Sheng.

Traditionen tro skal brylluppet stå inden for et år fra forlovelsen, men det er ikke alle, der er tilhængere af traditioner eller følger dem.

To år efter at Courtney Sodden blev lykkeligt forlovet, har parret valgt at bryde forlovelsen.

Det skete tilbage i februar.

- Courtney er nu en singlekvinde, fortæller hendes agent til medet Page Six.

Ifølge mediet har parret ikke længere kontakt med hinanden.

Forlovelsen med Chris Sheng varede i to år, men de nåede aldrig at blive gift. Foto: Emma McIntyre/Getty Images

Det var ellers en stolt kvinde, der kunne plastre sociale medier til med billeder af den store diamantring, som Chris Sheng havde friet med.

'Jeg sagde ja, og ringen fik mig til at kaste op, så flot er den', skrev hun dengang på sin Instagram.

Skabte overskrifter verden over

Den i dag 28-årige Courtney Stodden var kun 16 år gammel, da hun tilbage i 2011 giftede sig med dengang 51-årige amerikanske Hollywood-skuespiller Doug Hutchison, der især er kendt for sin rolle som paranoid og ond fængselsvagt i filmen 'Den grønne mil'.

Courtney Stodden blev gift med Doug Hutchison, da hun var blot 16 år gammel i 2011. Her i 2014. Foto: Mark Ralston/Ritzau Scanpix

Brylluppet skabte overskrifter i hele verden på grund af den store aldersforskel, og fordi Courtney Stodden med sine kun 16 år juridisk set stadig var et barn.

Derfor fik hun også hurtigt øgenavnet 'barnebruden' i medierne.

Parret var gift i næsten seks år, og hvert eneste skridt, de tog, blev dækket af medierne.

Parret levede i et vaskeægte rutsjebane-forhold, hvor de gik fra hinanden adskillige gange, men så blev de forenet igen med pressen som tilskuere.

Det umage par blev dog separeret i 2016, og i 2018 blev skilsmissepapirerne sendt ind til myndighederne.