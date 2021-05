'Barnebruden' skal giftes igen

Den 26-årige realitystjerne Courtney Stodden er officielt forlovet.

Det annoncerer hun på Instagram, hvor hun viser den store, flotte diamantring frem.

'Jeg sagde ja, og ringen fik mig til at kaste op, så flot er den', lød det fra den unge kvinde.

Det er kæresten Chris Sheng, der har friet til den tidligere 'barnebrud', der i første omgang blev kendt for at blive gift som 16-årig med skuespilleren Doug Hutchison.

Nu er de skilt: - Jeg var et barn da vi blev gift

Sit livs kærlighed

På Chris Shengs Instagram bekræfter han ligeledes forlovelsen.

'Så det her skete. Det var ikke sådan, jeg havde planlagt det, men øjeblikket var bare rigtigt', skriver han til billeder af ringen og fortsætter:

'Fredag 28. maj friede jeg til mit livs kærlighed, og hun sagde ja. Jeg føler mig så heldig. Vi er begge vokset meget, siden vi mødtes første gang, og vi er stadig os selv, selvom vi er i forhold. Det giver mig håb for, at det her forhold vil vare for evugt. For første gang oplever vi denne her slags kærlighed. Den sandeste form', lyder det.

Svært at stole på mænd igen

Courtney Stodden begyndte at se den 41-årige filmproducer i 2017, da hun gik fra sin eksmand Doug Hutchison.

I den forbindelse fortalte den 26-årige om, at det var svært for hende helt at stole på mænd igen, efter at hun blev gift som 16-årig med sine forældres tilladelse.

- Det er ikke let for mig at tro på kærligheden. Det er svært for mig helt at stole på ham. Jeg trækker mig hele tiden væk og kritiserer. Jeg har brug for tid til at hele, så jeg igen kan elske, lød det.

Courtney Stodden og Doug Hutchison annoncerede deres skilsmisse i 2017, men den var først juridisk gældende fra 2020.

Tidligere er Courtney Stodden også blevet set med skuespilleren Brian Austin Green, men det blev altså ikke ham, der løb med hendes hjerte.