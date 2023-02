Barnestjerne Austin Majors er død

Austin Majors, der som barn blev kendt for sin rolle som Theo Sipowicz i syv sæsoner af tv-serien 'NYPD Blue', er død blot 27 år gammel.

'Austin døde lørdag aften mens han overnattede på et center for hjemløse' i Los Angeles skriver det amerikanske medie TMZ.

Familien har overfor mediet bekræftet hans død og udtaler:

'Han var et elskende, kunstnerisk, strålende og rart menneske'.

'Austin var glad og stolt over sin skuespillerkarriere. Han var en aktiv Eagle Scout og dimmiterede som den næstbedste elev i High School. Han fortsatte med at uddanne sig ved USC's School of Cinematic Arts med en passion for film og musikproduktion', siger familien i en erklæring.

Dødsårsagen er endnu uvist.