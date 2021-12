Barnestjerne dræbt

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Den tidligere barnestjerne Jonshel Alexander, som mange vil huske fra den Oscar-nominerede 'Beast of the Southern Wild', blev i weekenden skudt og dræbt.

Hun blev blot 22 år.

Det skriver blandt andre People, Associated Press og The Hollywood Reporter.

Politiet har bekræftet dødsfaldet og fortæller, at Alexander befandt sig i en bil med en mand i New Orleans, da en person passerede og skød dem begge. Det skete lørdag aften klokken 21, lokal tid.

Død på stedet

Barnestjernen blev erklæret død på stedet, mens det lykkedes manden, hun var sammen med, at køre sig selv til hospitalet.

Som 12-årig fik Alexander rollen som Joy Strong i 'Beast of the Southern Wild'. Filmen vandt priser i Cannes og ved Sundance Film Festival, ligesom den blev nomineret til fire Oscars.

Filmens instruktør Benh Zeitlin fortæller til AP, at Alexander tryllebandt filmholdet og kalder hende 'en absolut ener, umulig at glemme og et menneske med en utrolig, naturlig kraft'.

Zeitlin fortæller også, at han har været i kontakt med familien efter dødsfaldet.

Jonshel Alexander efterlader sig udover mor og søskende også en etårig datter. Ingen er endnu blevet anholdt i sagen.