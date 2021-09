Barnestjerne forsvandt: Ikke til at kende

Angus T. Jones trak sig helt tilbage fra rampelyset efter sin medvirken i serien 'Two and a Half Men'

Den nu 27-årige Angus T. Jones blev verdenskendt, da han som barn indtog rollen som Jake Harper i den populære tv-serie 'Two and a Half Men'.

Han blev regnet for at være en af de bedst betalte barneskuepillere i verden med en indtjening på 1,7 millioner danske kroner pr. episode.

Han spillede med i serien fra 2003-2012, men barnestjernen valgte, efter knap ti år, at forlade serien og trække sig helt fra rampelyset.

Sådan ser Angus T. Jones ud nu. Foto: Desiree Stone/Getty Images

Stop!

Angus T. Jones har tidligere udtalt, at hans medvirken i serien ikke harmonerede med hans kristne tro.

En video, der reklamerer for Forerunner Christian Church, gik viralt tilbage i 2012, fordi den tidligere skuespiller advarede mod at se den serie, som han selv var en del af.

- Stop med at se det. Du fylder dit hoved med møg. Folk siger, det bare er underholdning. Lav noget reseach på effekten af fjernsyn og din hjerne, og jeg lover dig, at du kommer til at træffe en beslutning, når det angår tv, specielt med hvad du ser, sagde han dengang.

Siden Angus T. Jones trak sig fra livet som skuespiller har han holdt lav profil. Han har blandt andet siddet på skolebænken i Colorado, hvor han har studeret på universitet.

Vi kender ham bedst som unge Jake Harper, men den voksne mand både ladet håret og skægget gro, og han er næsten ikke til at kende.