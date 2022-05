Barnestjerne fyret for krænkende adfærd

Den kendte skuespiller Fred Savage er blevet fyret som producent på ABC's genskabelse af den ikoniske serie 'The Wonder Years'.

Det sker efter beskyldninger om upassende og krænkende adfærd.

Det bekræfter en talsperson fra 20th Television, der producerer tv-programmet, over for People.

'For nylig blev vi gjort opmærksomme på beskyldninger om, at Fred Savage har opført sig upassende, og som reglerne foreskriver, blev en undersøgelse iværksat. Da den var færdiggjort, blev det besluttet, at hans ansættelse som producer og instruktør på 'The Wonder Years' skulle ophæves', lyder det i udtalelsen.

Fred Savages repræsentanter har endnu ikke kommenteret fyringen.

'The Wonder Years', som Fred Savage var producer på, er en reboot af den originale serie, som blev sendt fra 1988 til 1993, og bliver produceret af Disney Television Studios 20th Television.

'Personligt for mig'

Fred Savage har tidligere ikke lagt skjul på, at han er meget glad for at være en del af arbejdet med serien.

- Det her show er så personligt for mig. Og det er virkelig en spirituel og følelsesmæssig fætter til originalen, har Fred Savage tidligere fortalt.

- Hver gang jeg arbejder med skuespillerne, tager det mig tilbage. Jeg føler, at jeg stadig er 12 år. Jeg havde sådan en fantastisk oplevelse på showet, og jeg ser tilbage på den tid med stor glæde.

Fred Savage er især kendt for sin rolle som Kevin Arnold i tv-serien, hvor han blev noget af en barnestjerne. I den forbindelse har han vundet flere priser - heriblandt en People's Choice Awards og Young Artist Awards.

Her ses Fred Savage i rollen som Kevin Arnold i 'The Wonder Years'. Foto: ABC/Getty Images

Beskyldningerne om krænkende adfærd mod Fred Savage kommer fire år efter, at skuespillerinden Alley Mills, der spillede Savages mor, Norma Arnold, offentligt påstod, at en sag om seksuel chikane mod Fred Savage og skuespilleren Jason Hervey, der spillede Savages bror i serien, satte en stopper for det ellers så populære tv-program tilbage i 1993.

I 1993 sagsøgte kostumedesigneren Monique Long de to tv-brødre og påstod, at de verbalt og psykisk havde chikaneret hende og afholdt hende fra at gøre sit job.

Søgsmålet blev dog siden droppet.