Barnestjerne indrømmer: Fik skønhedsoperationer som barn

Det var Raven-Symonés far, der opfordrede sin datter til at lægge sig under kniven

Hun blev kendt af særlige unge mennesker som hovedrollen i Disney-serien 'That's So Raven' og som en del af gruppen 'The Cheetah Girls' i 00'erne. Som helt ung var hun også en del af den populære 'The Cosby Show' i 90'erne.

Men det var ikke fryd og gammen for skuespiller og sanger Raven-Symoné at være feteret barneidol.

Det fortæller hun i et nyt afsnit af sin podcast 'The Best Podcast Ever with Raven and Miranda', som hun har sammen med sin kone Miranda Pearman-Maday.

- Jeg fik to brystreduktioner og en fedtsugning, før jeg fyldte 18, indrømmer hun i sin snak med sin kone.

Raven-Symoné og hendes kone Miranda Maday. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Fars forslag

Da Miranda Pearman-Maday spørger, hvorfor Raven-Symoné fik lavet sine indgreb, svarer Disney-stjernen, at hun blev opfordret til det af sin far, da hun blev drillet med sin vægt.

- Min far antydede meget kraftigt, at jeg skulle få lavet mine bryster mindre. Og jeg tænkte 'hvis jeg også får en fedtsugning, vil folk så stoppe med at kalde mig fed?'.

- Det var et værre rod. At være så ung og gennemgå noget så smertefuldt.

Herefter snakker ægteparret om, at kvinder kroppe ændrer sig, når de går fra at være teenagere til voksne kvinder og anbefaler andre unge at vente med at få lavet indgreb, til de er fuldt udviklede.

Raven-Symoné siger dog i podcasten, at hun er glad for sine brystreduktion, da den sikrede at hendes 'bryster ikke nåede ned til anklerne'.

Raven-Symoné blev gift med Miranda Maday ved et havebryllup i 2020.