Barnestjerne springer ud: - Jeg har den smukkeste kæreste

Til tonerne af Lady Gagas sang 'Born This Way' sprang den amerikanske barnestjerne JoJo Siwa i januar ud som homoseksuel for sine over 30 millioner følgere på det sociale medie TikTok.

Onsdag kunne hun så fortælle til talkshowværten Jimmy Fallon på hans show 'The Tonight Show', at hun har en kæreste, som hjalp hende med beslutningen om at springe ud til sine mange følgere.

- Jeg har den mest fantastiske, vidunderlige, perfekte og smukkeste kæreste i hele verden, lød det fra stjernen om den mystiske kæreste, hvis navn hun endnu holder hemmeligt.

Efter opslaget på TikTok var mange af JoJo Siwas følgere stadig i tvivl, om hvad det betød.

Siwa selv var også i tvivl om, hvorvidt hun skulle bekræfte sin homoseksualitet overfor sine fans, men kæresten gav hende det sidste skub.

- Hun var super opmuntrende, hun var bare sådan, gør det!, fortæller hun.

JoJo lagde et billede op, hvor hun har en t-shirt med teksten 'bedste homoseksuelle kusine nogensinde' på.

JoJo Siwa, hvis fanbase næsten udelukkende består af børn, siger også, at hun har modtaget utrolig meget kærlighed, siden hun valgte at springe ud.

'JoJo du er en FANTASTISK rollemodel' skriver en af JoJos følgere på Twitter.

Den 17-årige JoJo Siwa blev først kendt som danser i realityprogrammet 'Dance Moms'. Nu har hun et tæt samarbejde med tv-kanalsen Nickelodeon og er aktiv på sociale medier som YouTube og TikTok, hvor hun sammenlagt har 44 millioner følgere.

Se hele Jimmy Fallon's interview med JoJo Siwa her.