Barnestjerne tæt på sammenbrud: - Tab dig ti kilo

Det var 'et slags mirakel' at Olivia Olson, der spillede Joanna i julefilmen 'Love Actually', ikke fik et mentalt sammenbrud

Når det kommer til berømmelse, kan der i den grad være en bagside af medaljen.

Det måtte skuespillerinden Olivia Olson sande kort efter, hun spillede karakteren Joanna i juleklassikeren 'Love Actually'. Hun var nemlig tæt på at få et sammenbrud.

Det fortæller skuespillerinden til The Sun.

- Jeg takker mine forældre for at være så støttende, for det er et slags mirakel, at jeg ikke fik et mentalt sammenbrud, forklarede skuespillerinden til mediet.

Hun forklarede videre, at det at gå til audtions på roller er en konstant afvisning.

- Jeg havde casting-instruktører, der bogstaveligt talt siger til mit ansigt, da jeg var 12 år gammel, 'Åh, vi ville gerne have dig, hvis bare du tabte 10 kg', uddyber Olivia Olson.

De mange kommentarer om hendes vægt fik Olivia Olson til at gå over til det, der kaldes 'voice over'-skuespil, hvor man lægger stemme til eksempelvis tegnefilm og spil.

Juleklassikeren 'Love Actually' fra 2003 blev Olivia Olsons gennembrud. Filmen byder på stjerner som Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth og Liam Neeson i filmen, hvor ti forskellige kærlighedshistorier væves ind og ud af hinanden.

Næste år kan filmen prale med at have 20 års jubilæum. i den forbindelse blev der lavet et genforeningsjubilæum, som man også så det med 'Venner'. Premieren var 29. november. I den forbindelse slagtede en af filmens helt store navne, nemlig Hugh Grant, en scene fra filmen.

