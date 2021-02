Barnestjerne viser kæresten frem

Det var en lykkelig JoJo Siwa, der i sidste uge fortalte Jimmy Fallon, at det var hendes kæreste, der havde hjulpet hende med at tage beslutningen om at springe ud til sine millioner af følgere som homoseksuel.

Barnestjerne springer ud: - Jeg har den smukkeste kæreste

I interviewet med Jimmy Fallon beskrev en tydeligt forelsket JoJo Siwa kæresten, men ellers blev hendes identitet holdt hemmelig, indtil nu, hvor JoJo på sociale medier både viser kæresten frem og fortæller mere om deres forhold.

I Instagram-opslaget skriver JoJo:

'Efter at have været min bedste ven i over et år, kunne jeg 8. januar 2021 begynde at kalde dette exceptionelle menneske min kæreste.'

I opslaget ligger flere billeder og videoer af barnestjernen og hendes kæreste, som opslaget fortæller hedder Kylie.

Også på det sociale medie TikTok viser JoJo kæresten frem i et opslag for at fejre parrets første måned sammen.

'Det har været den bedste måned nogensinde. Jeg elsker dig,' har barnestjernen skrevet i opslaget.

Det er dog ikke første gang, at kæresten er blevet vist frem for JoJos knapt 33 millioner følgere på TikTok.

Allerede i december sidste år kunne man se de to danse sammen i matchende outfits i en video på TikTok.

Den 17-årige JoJo Siwa blev først kendt som danser i realityprogrammet 'Dance Moms'. Nu har hun et tæt samarbejde med tv-kanalen Nickelodeon og er aktiv på sociale medier som YouTube og TikTok, hvor hun sammenlagt har 44 millioner følgere.