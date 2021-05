Barrymore fortryder Woody Allen-film

Senest har skuespiller Drew Barrymore taget afstand fra filmskaberen Woody Allen.

Den 46-årige skuespillerinde indrømmer over for filmskaberens adoptivdatter Dylan Farrow, at hun fortryder sin medvirken i Allens film 'Everyone Says I Love You' fra 1996.

- Der var ikke noget større end at få lov til at arbejde med Woody Allen dengang, fortæller Drew Barrymore mandag i sit talkshow.

- Men så fik jeg børn, og det ændrede mig. Fordi jeg indså, at jeg var én af dem, som blev manipuleret til ikke at se ud over det narrativ, jeg blev fortalt, fortsætter hun.

Det siger hun nu, fire år efter at Dylan Farrow anklagede sin adoptivfar for seksuelle overgreb gennem sin barndom.

Ordene bliver taget godt imod af Farrow, der takker talkshow-værten for hendes ærlighed og villighed til at genoverveje tidligere karrierevalg.

'Allen v. Farrow'

Dokumentarserien 'Allen v. Farrow' blev sendt på HBO i februar og marts. Her fortæller Farrow om det misbrug, hun angiveligt blev udsat for af sin adoptivfar tilbage i 1992.

Den Oscar-vindende filmskaber har ikke meget til overs for dokumentaren. I et officielt svar til HBO-serien skrives der således:

- Dokumentaristerne havde ingen interesse i at fortælle sandheden. I stedet brugte de år på at samarbejde hemmelighedsfuldt med familien Farrow for at begå et voldsomt angreb (mod Woody Allen) fyldt med usandheder.

Den 85-årige Woody Allen er aldrig blevet dømt eller retsforfulgt. I 1997 blev han gift med sin ekskæreste Mia Farrows adoptivdatter Soon-Yi Previn.