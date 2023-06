'Baywatch'-profil smider al tøjet: Fans er splittede

På billedet ser man 'Baywatch'-skuespillerinden sidde nøgen på en seng med benene over kors, mens hun tager et billede af sig selv i et spejl.

Den 37-årige skuespiller Alexandra Daddario har over 24 millioner følgere på Instragram, og kommentarfeltet til nøgenbilledet er ved at have nået kogepunktet med flere tusinde kommentarer af både positiv og negativ karakter.

De fleste roser skuespillerinden for hendes smukke udseende og mod, men en række andre er dog også langt fra tilfredse med, at hun har valgt at dele et nøgenbillede af sig selv.

Fans er splittede

Flere brokker sig over, at skuespillerinden har valgt at dele et nøgenbillede, og mener, at hun er så talentfuld, at hun ikke behøver at søge opmærksomhed på den måde.

’Hold dig fra sådanne reklame-stunts. Dit talent er nok i sig selv. Det er trist at se dig gøre sådan noget’, skriver en følger blandt andet til billedet, mens flere også anklager hende for at være opmærksomhedssøgende.

’Det er så sørgeligt, at hun søger opmærksomhed på den måde’.

Der er dog også roser:

‘Nu tror jeg på engle’ og ’Jeg er død og kommet til himlen’, lyder nogle af kommentarerne blandt andet til billedet.

Udover rollen i filmatiseringen af den legendariske tv-serie Baywatch, så er Alexandra Daddario blandt andet også kendt fra serien 'The White Lotus’ og filmene ’Percy Jackson & Lyntyven’ og 'San Andreas'.

