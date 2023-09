Baywatch-stjerne på OnlyFans afslører: Det vil folk allerhelst se

Der er én forespørgsel, der går igen, når Carmen Electras fans logger ind på OnlyFans for at se mere af deres idol

Sidste år oprettede hun en profil på det frække sociale medie OnlyFans, hvor kendte som ukendte er berygtede for at smide kludene bag en betalingsmur.

Og det er den tidligere 'Baywatch'-stjerne Carmen Electra glad for.

Det fortæller hun i et interview med People Magazine.

- Jeg er så glad for, at jeg besluttede at blive min egen chef, når det kommer til indhold. Jeg får lov til at mærke friheden og kreativiteten ved at lave lige præcis dét, jeg har lyst til i samarbejde med mine fans, som jeg idéudvikler med.

Carmen Electra brød igennem med sin rolle som Lani McKenzie i 'Baywatch' i 1997. Foto: Fremantle Media/REX/Shutterstock

Frække fødder

Der er dog en idé, som der er mange af hendes fans, der bliver ved med at foreslå hende.

- Jeg får så mange forespørgsler på mine fødder, hvilket jeg synes er ret sjovt. Jeg tænker altid, 'hvad er det, du synes, jeg skal gøre med mine fødder? Skal jeg træde vindruer? Skal jeg komme flødeskum på dem?'.

Og selvom de mange fodglade fans morer hende, så er det ikke noget, der kommer bag på skuespilleren.

- I gamle dage var der hjemmesider, der var dedikeret til billeder af mine fødder i høje hæle. Jeg faldt over dem ved et tilfælde, så jeg har altid vidst, det var en ting.