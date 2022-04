Beckham er blevet gift

David Beckham og den tidligere Spice Girl Victoria Beckhams ældste søn, Brooklyn Beckham, er lørdag blevet gift i Palm Beach Florida.

Det skriver bl.a. People.

Den heldige brud er den smukke Nicola Peltz, som er en amerikansk skuespillerinde.

Parret har endnu ikke lagt billeder op på de sociale medier fra brylluppet, hvilket formentlig skyldes, at de har solgt rettighederne eksklusivt til et medie for en formue og derfor ikke ønsker at give mere væk end højst nødvendigt fra egne kanaler.

Fest i luksustelte

23-årige Brooklyn og 27-årige Nicola havde planlagt en hel bryllupsweekend, hvor de mange gæster ankom om fredagen til velkomstcocktails før det store bryllup i går lørdag.

Brylluppet blev holdt på Nicola Peltzs store familieejendom, hvor der var opsat tre kæmpe luksustelte ud i ét med havudsigt og med masser af plads til de mange - i flere tilfælde celebre - gæster.

Nicola Peltz har blandt andet spillet med i filmen 'Luftens sidste mester'. Foto: Swan Gallet/Shutterstock

Kendisbryllup

Gæstelisten var således spækket med kendte og rige personer, der selvfølgelig også inkluderede Brooklyns forældre, David og Victoria Beckham, og hans tre søskende Romeo, Harper og Cruz.

Nicola Peltz' familie er da heller ikke helt ukendt, da hendes far er den amerikanske milliardær Nelson Peltz, og hendes mor er den tidligere model Claudia Heffner.

Yderligere talte gæstelisten kendisser som blandt andet Melanie C, Serena Williams, Marc Anthony, Jordana Brewster, Gordon Ramsay og Eva Longoria.

Forlovet i 2020

Parret blev forlovet tilbage i juli 2020, efter at have offentliggjort deres forhold i januar 2020.

Dengang skrev Brooklyn Beckham på sin instagramprofil:

'For to uger siden spurgte jeg min soulmate, om hun ville gifte sig med mig, og hun sagde ja. Jeg er den heldigste mand i verden. Jeg lover at være den bedste ægtemand og den bedste far, når den tid kommer. Jeg elsker dig, baby'.

Efter parrets forlovelse cementerede de deres kærlighed til hinanden med tatoveringer. Nicola fik skrevet Brooklyns navn på sin øvre ryg, mens Brooklyn fik flere forskellige tatoveringer til ære for sin udkårne.

Brooklyn og Nicola havde i første omgang planlagt at blive gift tidligere, men på grund af coronapandemien udsatte de brylluppet til i går.