Beckham har gigant-gæld

Krisen kradser hos Victoria Beckham, der har fået banket en seriøst gæld sammen i modefirmaet, der bærer hendes navn.

Den 48-årige designer, tidligere Spice Girl og hustru til fodboldlegenden David Beckham skylder ifølge flere engelske medier knapt en halv milliard kroner væk i sit modefirma.

Helt præcis lyder gælden på 53,9 millioner pund - det svarer til 474 millioner danske kroner.

Victoria Beckham lancerede sin første kollektion tilbage i 2008. Den var beskeden og bestod kun af en linje kjoler.

Siden er mærket vokset til også at omfatte andet tøj i den ganske pebrede ende af prisskalaen. Et par Victoria Beckham-jeans koster i omegnen af 3500 kroner.

Coronaunderskud

Prismærker i det leje har haft det hårdt under coronapandemien, og det er da også den, der for skylden for, at det er gået så skidt for Victoria Beckham.

I 2019 lød underskuddet på 15,6 millioner pund og i 2020 tabte firmet 6,6 millioner pund yderligere.

En talskvinde for Victoria Beckham bekræfter overfor The Mirror de røde tal og henviser netop til pandemien som årsag til, at gælden er blevet så stor.

Over halvdelen af gælden skylder Victoria Beckham til sig selv og gemalen. Ud af de 53,9 millioner pund skylder hun de 29 af dem til parrets øvrige forretninger.

Når det kommer til familiens økonomi, har David Beckham mere grund til at smile end fruen. Foto: Ritzau Scanpix

Ud over at lave og sælge tøj lægger Victoria Beckham også navn til en skønhedsplejeserie. Her står det heller ikke for godt til rent økonomisk. Troen på serien er dog så stor, at der er planlagt lancering af nyeprodukter.

Trods de hårde tider i Victoria Beckhams forretningen, lider parret ingen nød. Hele deres forretningsimperium gav sidste år et overskud på 11,6 pund - godt 100 millioner koner. Af dem hev parret 15 millioner pund - 131 millioner kroner - ud i udbytte.

En stor del af deres indtægter stammer fra de reklameaftaler, David Beckham har med store internationale firmer.