Beckham-søn: Sætter gang i bryllupsrygter

Brooklyn Beckham kalder kæresten Nicola Peltz for 'sin kone', og det har fået en del af hans 13 mio. store følgerskare til at gå i selvsving. For har parret mon giftet sig i al hemmelighed?

Forleden kunne Ekstra Bladet fortælle, hvordan Oscar-vinderen Halle Berry nytårsaften havde narret sine Instagram-følgere til at tro, at hun havde giftet sig med kæresten Van Hunt.

Men hun er ikke den eneste kendte, der har drillet sine dedikerede og ofte både lidt konspiratoriske og godtroende Instagram-følgere i forbindelse med nytårets komme.

22-årige Brooklyn Beckham, som mest er kendt for at have en endnu mere kendt far og mor i skikkelse af David og Victoria, og til daglig arbejder som kok og fotograf, har alligevel hele 13 mio. følgere på det sociale medie, og de følger den charmerende gut i tykt og tyndt.

Også når han kissemisser med sin forlovede, den 26-årige amerikanske skuespiller Nicola Peltz.

Min kone og jeg

2. januar gav Brooklyn dog følgerne lidt mere at tale om end normalt. For til et ømt nytårsbillede, hvor han kysser sin forlovede inderligt, skriver han:

'Here we come 2022 x me and my wife are coming for you' - med andre ord: '2022 her kommer vi x min kone og jeg kommer efter dig'.

Og så skal vi ellers love for, at katten var ude af sækken i kommentarsporet, for hvad var nu det? Hov? Kone? What!? Er de blevet gift?

En af de kommenterende er Paris Hilton, som sender to emojis med hjerter. En række forvirrede fans nøjes dog ikke med emojis, men lufter deres umiddelbare undren.

'Allerede gift? Tillykke,' skriver en følger.

'Vidste ikke, at I var blevet gift, tillykke,' skriver en anden.

'Vent, hvad - er i blevet gift?,' supplerer en tredje.

Bruger ofte specielle tilnavne

Uden at Brooklyn Beckham - eller Nicola Peltz, for sags skyld - har været ude og hverken be- eller afkræfte bryllupsrygterne, så mener engelske medier, heriblandt The Sun, at det hele bare er en stor joke fra unge Beckhams side.

Brooklyn Beckham er således kendt for at drysse specielle udtryk ud med løs hånd om sine nære og kære - f.eks. har han engang kaldt parrets hund for 'sin søn', da han på et billede på Instagram sad og nussede den.

Og nu er Nicola Peltz altså 'hans kone' - uden at det nødvendigvis skal fortolkes som værende ment i bogstaveligste forstand.

Uanset hvad skal Brooklyn Beckham og Nicola Peltz, der havde været kærester i ni måneder, inden de blev forlovet i juli 2020, nok blive gift.

Faktisk ville det ifølge parret allerede være sket, havde det ikke været for den omsiggribende coronapandemi.

Planen er dog, at turtelduerne endelig skal smedes sammen her i 2022 foran familie og venner - en bryllupsfest, der efter planen skal holdes i USA, hvor de også skal vies.

Hvis de da ikke allerede ER blevet det i hemmelighed, altså.