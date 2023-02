Befrier brystvorterne ved modeshow

Hun er kendt for at tiltrække sig en del opmærksomhed.

Og skuespilleren Julia Fox gjorde ingen undtagelse, da hun torsdag agerede model ved den skandaleramte designer Alexander Wangs comeback-show ved New York Fashion Week.

Her bar hun en oversized sort blazer, der med varierende held dækkede Julia Fox' krop, der var iklædt en glitrende gennemsigtig sag.

I en TikTok på designerens profil, er fans og følgere vilde med stjernens frigjorte look.

'Hun er min gudinde!'

'Gud, hvor jeg elsker hende'

'Hun ser så godt ud, oh my god', lyder et udsnit af de begejstrede kommentarer.

Se hendes interview efter showet her. Artiklen fortsætter under opslaget ...

Julia Fox har længe talt åbent om, at hun er vild med den kontroversielle designer, der for et par år siden blev persona non grata i modeverdenen.

Alexander Wang blev i 2020 anklaget for at have krænket og udsat medarbejdere for uønsket seksuel opmærksomhed.

Han blev blandt andet anklaget for at have puttet stoffet mdma i drinks, ligesom han også blev anklaget for at have gramset på flere modeller.

Designeren har afvist alle anklager, men udsendte i 2021 en erklæring om, at han ville forsøge at opføre sig bedre fremover.

'Selvom vi er uenige omkring detaljerne i de her private interaktioner, så vil jeg gøre mig umage fremover og bruge min synlighed og indflydelse til at at inspirere andre til at erkende skadelig adfærd', lød det dengang.