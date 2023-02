Begejstrer med nye videoer: Topløs i soveværelset

27-årige Kendall Jenner er bredt anset for at være en af verdens smukkeste kvinder, og modellen er ikke karrig med at dele ud af sit gode udseende for sine astronomiske 276 mio. følgere på Instagram.

Senest forleden, hvor hun hjemme i soveværelset optog en række sexede videoer af sig selv iført meget lidt - eller intet - tøj.

Se videoerne herunder både med og uden top ved at slide på 'pil til højre'. Artiklen fortsætter nedenunder ...

Hun har tidligere optrådt iført undertøj fra søster Kim Kardashians modebrand Skims, men denne gang var Kendall iført den populære Cuup's Balconette Mesh-bh, der lige nu står til en pris på 68 dollars svarende til tæt på 500 danske kroner.

Det gode undertøj er blevet et voldsomt hit på internettet i de senere år, fordi det skulle være meget komfortabelt at have på, hvilket har medført, at det ofte er helt udsolgt på verdensplan.

I en anden video smider Kendall Jenner det hele og optræder topløs, som Gud har skabt hende.

Hit hos søstrene

Selvom hun ikke valgte et af sin søsters mærker til videoerne, var Kendall Jenner bestemt stadig et hit hos sine berømte familiemedlemmer.

Kylie Jenner kalder i en kommentar sin storesøster for 'perfektion', mens Kim og Khloé Kardashian kommenterer med beskrivelserne 'faktisk perfekt' og 'en sexet motherfucker'.

Opslaget med videoerne har i skrivende stund 9,2 mio. likes og 40.700 kommentarer.

Men det er ikke slut med det topløse.

I sit seneste opslag poserer supermodellen således iført nogle kæmpe 20 cm. høje luksussko og derudover kun trusser på et billede fra den nye 2023-forårskampagne for luksusmærket Marc Jacobs.

