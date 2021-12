Begge forældre fundet døde

Forældrene til den amerikanske skuespiller Alicia Witt er blevet fundet døde i deres hjem i staten Massachusetts.

De blev fundet af et familiemedlem, efter Alicia Witt havde spurgt om personen ville tjekke op på forældrene.

Det skriver flere internationale medier, deriblandt New York Post.

'Jeg rakte ud til et familiemedlem, som bor tæt på mine forældre for at tjekke op på dem. Desværre var udfaldet utænkeligt', fortæller Alicia Witt i en meddelse.

Ligene af 86-årige Robert Witt og 75-årige Diane Witt vil blive obduceret for at afdække dødsårsagerne, men politiet fortæller, at intet tyder på, at noget kriminelt er hændt, skriver mediet.

Forældrene har boet i byen Worcester i årtier, og har begge arbejdet som undervisere på en lokal high school.

Alicia Witt begyndte sin skuespillerkarriere i en alder af otte, efter hun blev opdaget af instruktøren David Lynch.

Herefter spillede hun med i filmene 'Dune - ørkenplaneten' fra 1984 og en episode af serien 'Twin Peaks'.

Hun har sidenhen spillet med i flere hitserier som 'The Walking Dead', 'Two and a Half Men', 'Sopranos' og 'Orange is the New Black'.

Udover skuespiller-karrieren er Alicia Witt også sangerinde og pianist.