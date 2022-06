Bekræfter: Britney er i sikkerhed

Britney Spears' personlige assistent takker popstjernens fans for at være opmærksomme på hendes sikkerhed

Popikonet Britney Spears sagde natten til fredag dansk tid ja til at gifte sig med Sam Asghari under stor tumult.

Kort tid inden brylluppet kunne flere medier bringe billeder af Spears' eksmand Jason Alexander, der var brudt ind på stjernens ejendom i Los Angeles, hvor han efter håndgemæng med et par vagter blev anholdt for ulovlig indtrængen.

Hverken brudeparret eller gæster til brylluppet har endnu kommenteret optrinnet. Det har til gengæld Britney Spears' personlige assistent, Vicky T, der er bortrejst, og derfor ikke selv har været til stede.

I en story på det sociale medie Instagram skriver hun, at hun blev opmærksom på dramaet, da flere fans slog alarm.

'Jeg har gjort alt, hvad jeg kan, mens jeg er ude af landet for at sørge for, at alle kom i sikkerhed. Tak til alle de fuldstændig fantastiske og utrolige fans for at gøre mig opmærksom på, hvad er skete. I er en velsignelse. Tak. Alle er i sikkerhed', skriver hun.

Takker fans

Herefter sender hun en særlig tak til de trofaste fans af Britney Spears.

'I er alle sammen helte, fordi I kommenterede, taggede og lavede et postyr over det her. Det kunne være gået meget værre, og I spillede en rolle i at sørge for hendes (Britneys, red.) sikkerhed. Tak', skriver Vicky T.

Vicky T, der har det borgerlige navn Victoria Asher, har været personlig assistent for Britney Spears siden slutningen af 2021.

Førhen var hun kendt som en markant stemme i bevægelsen 'Free Britney', der kæmpede for at gøre Spears fri af det værgemål, hun var underlagt fra 2008 og frem til 2021. Derudover spillede hun fra 2008 til 2015 keyboard i popgruppen Cobra Starship.

Britney Spears og Sam Asghari mødte hinanden i 2016. Hun har tidligere været gift ganske kortvarigt med Jason Alexander - mere præcist 55 timer i 2004. Derudover var hun fra 2004 til 2007 gift med Kevin Federline, som hun har to sønner med.

