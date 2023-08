Bekræfter brud: Shit happens

Mens 41-årige Britney Spears endnu ikke har kommenteret bruddet fra sin mand gennem 14 måneder, sætter Sam Asghari nu ord på den kommende skilsmisse.

I en story på Instagram har han med egne ord bekræftet, at parret går hver til sit.

'Efter seks års kærlighed og forpligtelse til hinanden har min kone og jeg besluttet os for at slutte vores fælles rejse. Vi vil holde fast i den kærlighed og respekt, vi har for hinanden, og jeg vil altid ønske hende det bedste,' skriver 29-årige Asghari og konstaterer derefter tørt om deres forhold:

'Shit happens.'

I opslaget skriver Sam Asghari samtidig, at det formentlig er noget nær skørt at bede om privatliv, men han appellerer til omverdenen - og medierne - om at være nænsomme.

Hurtig skilsmisse

Det var onsdag, at nyheden om skilsmissen begyndte at fylde medier verden over, efter Asghari havde indleveret sin skilsmissebegæring i retten i Los Angeles.

Parret blev gift, kort tid efter at Britney Spears havde vundet sin frihed fra det værgemål, hun var underlagt i årevis.

Brylluppet blev holdt i juni 2022, og gæstelisten bugnede med kendisser.

En ubuden gæst i form af Spears' eksmand Jason Alexander stjal dog en stor del af opmærksomheden, da han brød ind på stjernens ejendom i Los Angeles og efter håndgemæng med et par vagter blev anholdt for ulovlig indtrængen.

Britney Spears var gift med Jason Alexander ganske kortvarigt - mere præcis 55 timer i 2004 under en våd tur til Las Vegas - inden hendes hold af jurister hurtigt fik annulleret ægteskabet.

Fra 2004 til 2007 var hun gift med Kevin Federline, som hun har sønnerne Jayden og Preston med.