Bekræfter: Dater 24 år yngre kvinde

Rygterne er gamle, men det er hun ikke.

Således har Sean 'Diddy' Combs, tidligere kendt som Puff Daddy og P. Diddy, nu indrømmet, at han dater rapperen Yung Miami.

Han er 52, mens Yung Miami er 28. Og nyheden kom, da han forleden deltog i hendes nye online-talkshow, hvor han var hendes første gæstestjerne.

Som samtalen skred frem refererede han flere gange til oplevelser, de har delt tidligere, ligesom han også hintede fremtidige rejseplaner.

'Jeg ser frem til at tage dig med til Mexico', lød det far 'Diddy', hvortil Yung Miami svarede:

'Skal vi til Mexico?'

Rapperen så ud til at have fanget sin ældre date på et uopmærksomt ben. Og hun greb muligheden for at grille ham.

Når Yung Miami ikke laver sit talkshow, er hun en del af rapgruppen City Girls. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Tager på stripklub og i kirke

For at få noget afklaring gik rapperen, der udover sit talkshow også er en del af rapgruppen City Girls, til makronerne.

'Så hvad fuck har du gang i? Altså hvad er din civilstatus?', spurgte hun ham direkte.

Diddy holdt en pause og tændte en joint, før han svarede.

'Jeg er single ... men jeg dater. Jeg tager mig god tid med mit liv.'

Et svar, der ikke huede Yung Miami, der prompte svarede igen: 'Okay, så hvad er vi to?'.

Diddy forklarede herefter, hvad han tænkte om deres forhold og hende.

'Vi dater. Vi går på dates og er venner. Vi tager til eksotiske egne og har gode stunder sammen. Vi tager på stripklub. I kirke'.

'Du er autentisk og en af de mest reelle personer, jeg har mødt. du er en god mor og en god ven. Vi har det godt sammen, du ved'.

Sidste gang, Sean 'Diddy' Combs havde et seriøst forhold, var det med modellen Kim Porter, der er mor til tre af hans seks børn. Hun døde pludseligt af lungebetændelse i 2018.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

For første gang kyssede to mænd i denne uge med hinanden i 'Paradise'. Hør Damien fortælle om den episode i ugens udgave af Ekstra Bladets nye realitypodcast 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.